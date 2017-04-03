Флагманский смартфон Nokia 9 получит поддержку технологии Nokia OZO Audio

В этом году компания HMD планирует выпустить флагманский смартфон под брендом Nokia — Nokia 9. Это устройство получит производительный процессор Qualcomm Snapdragon 835 и улучшенную акустическую систему на базе технологии Nokia OZO Audio.

Данная технология обеспечивает воспроизведение объёмного звука, оптимизированного для передачи через наушники и акустические системы пространственного звучания. Также она обеспечивает передачу звука с низкими задержками для устройств виртуальной реальности, поддерживающих отслеживание головы пользователя. Кроме того, заявлено высококачественное стерео звучание для устройств без поддержки Nokia OZO Audio.

По словам Nokia, «технология аудиофокусировки позволяет акцентировать звуки в одном направлении, уменьшая фоновые звуки и шум». Технология Nokia OZO Audio также позволяет захватывать 3D-аудио с помощью четырёх или более микрофонов (если они доступны в смартфоне). Смартфоны с тремя микрофонами также смогут захватывать пространственный звук с охватом 360 градусов, а устройства с двумя микрофонами – просто пространственный звук.

Согласно имеющейся информации, в смартфоне Nokia 9 будут реализованы 5,5-дюймовый OLED дисплей с Quad HD разрешением, 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Также сообщается об использовании основной 22-мегапиксельной камеры с двумя объективами Zeiss и 12-мегапиксельной камеры на лицевой панели. В дополнение к сканеру отпечатков пальцев будет доступен и сканер радужной оболочки глаза, а корпус обеспечит защиту от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68. В качестве ОС используется версия Android 7.1 Nougat. Информация о сроках официального анонса смартфона Nokia 9 пока не сообщается.

Источник: phonearena