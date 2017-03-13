Flippy — робот, который помогает делать бургеры

На предприятиях общественного питания часто требуются помощники, выполняющие относительно несложные рутинные задачи. Например, при приготовлении бургеров такой сотрудник может следить за степенью готовности мясных полуфабрикатов и вовремя их переворачивать. Чтобы автоматизировать этот процесс, стартап Miso Robotics по заказу сети ресторанов быстрого питания Сaliburger разработал специального робота Flippy.

Внешне Flippy весьма незамысловат: его конструкция напоминает распиленную вдоль чашку Петри. Однако «начинка» новоиспеченного манипулятора поистине впечатляет.

Прежде всего, робот оснащен множеством датчиков: термальным сенсором, 3D-сенсором, а также различными камерами, при помощи которых Flippy определяет, какие объекты находятся на поверхности плиты и степень их готовности.

Кроме этого, робот оснащен программным обеспечением на основе ИИ. Это позволяет ему анализировать ситуацию на лету и распознавать находящиеся на плите ингредиенты автоматически, без необходимости подстраивать под него кухонную утварь. Отмечается, что робот легко справляется с обычными грилем и плитой.

«Разработанная нами система отчасти похожа на самоуправляемый автомобиль: она также постоянно учится и непрерывно совершенствуется», — объясняет Дэвид Зито, генеральный директор Miso Robotics.

В целом, на данный момент Flippy рассчитан на наблюдение за готовящимися котлетами из курицы и говядины, булочками и сыром. В зависимости от заданных параметров робот в нужный момент времени самостоятельно их переворачивает, снимает и собирает воедино. Когда ингредиенты готовы, робот подает повару сигнал, чтобы он доложил остальную начинку. В дальнейшем разработчики планируют обучить Flippy выполнять и другие задачи: резать овощи, обжаривать цыплят, подавать еду.

«Дебют» системы состоялся на прошлой неделе на кухне одного из ресторанов сети Caliburger в городе Пасадена, штат Калифорния. По результатам эксперимента дирекция предприятия приняла решение установить роботов и в других заведениях сети: до конца 2019 года компания намерена оборудовать автоматизированными манипуляторами 50 бургерных.

Что касается сотрудников, которые могут остаться не у дел, то дирекция Сaliburger призывает сохранять спокойствие: прежде всего, робот рассчитан на совместную работу с человеком, поэтому большую часть поваров просто научат работать вместе с Flippy; тех же, кого робот все-таки заменит, не выбросят на улицу — их переведут в залы для обслуживания клиентов.

«Во-первых, нам все равно будут нужны люди-повара для дегустации приготовленной пищи и создания новых рецептов. Во-вторых, ресторанный бизнес включает в себя и социальный аспект (например, гостеприимство), а потому совсем без людей мы вряд ли сможем когда-нибудь обойтись», — успокоили в Сaliburger.

Источник: Techcrunch, Engadget, Naked Science