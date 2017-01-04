FLIR анонсировала первую в мире экшен-камеру с тепловизором

Компания FLIR анонсировала выпуск первой в мире экшен-камеры, дополненной тепловизором, которая предназначена для совместного применения с дронами.

Модель FLIR Duo содержит две камеры. Одна из них содержит тепловой сенсор с разрешением 160×120 точек, вторая – стандартный сенсор видимого диапазона света, который захватывает изображение в Full HD разрешении 1920×1080 точек. Обе камеры могут работать одновременно, а изображения с них либо накладываются, либо формируются как картинка в картинке. Устройство может записывать видео или статические изображения. Отснятый материал хранится в памяти камеры и может транслироваться через интерфейс HDMI.

Экшен-камера FLIR Duo поступит в продажу по цене $999,99. Также можно будет купить модификацию FLIR Duo R, оснащённую дополнительным калиброванным сенсором радиометрического измерения температуры. Цена этой версии заявлена на уровне $1299,99.

Источник: gsmarena