Фонд AVentures Capital инвестировал $500 тыс. в украинскую компанию Spinbackup, разрабатывающую технологии по защите облачных данных

Украинский венчурный фонд AVentures Capital сегодня объявил о том, что проинвестировал $500 тыс. в разработчика технологий по защите облачных данных Spinbackup. Компания является официальным партнером Google и обладает статусом Advanced Technology Partner компании Amazon. Ее офисы разработки находятся в Киеве и Одессе, а офисы продаж – по всему миру, включая США.

Отметим, что Spinbackup занимается разработкой решений для резервного копирования данных в облачных средах и обеспечения кибербезопасности для пользователей G Suite и Office 365. Свыше 1000 организаций, насчитывающих более 150 тыс. пользователей G Suite и 20 тыс. индивидуальных пользователей сервисов Google, в настоящее время используют решения компании.

Большинство клиентов Spinbackup составляют компании среднего и малого бизнеса, а также учебные заведения, в числе которых University of Tokyo, Gurnick Academy of Medical Arts, Sensys Gatso и другие.

«Мы уверены, что стратегическое партнерство с AVentures Capital позволит Spinbackup предложить рынку наиболее прогрессивные подходы к защите облачных данных. Мы инвестировали 500 000 долларов в данный проект, с целью предоставить компании-разработчику, обладающему уникальной экспертизой и огромным опытом, — возможность для создания в глобальном масштабе инновационного интегрированного решения в области информационной безопасности и резервного копирования облачных данных» — отметил Андрей Колодюк, основатель и управляющий партнер AVentures Capital.

Генеральный директор и основатель компании Дмитрий Донцов прокомментировал новый этап сотрудничества следующим образом:

«Революционный подход Spinbackup заключается в изменении парадигмы безопасности данных за счет внедрения инновационной технологии защиты SaaS данных. В условиях быстро меняющейся бизнес-среды каждый день появляются новые, более сложные киберугрозы. Компания готова предложить высокотехнологичные решения для наиболее сложных проблем в сфере безопасности облачных данных. Мы стремимся объединить экосистему Blockchain и ведущие облачные сервисы посредством внедрения инновационных технологий Blockchain в наших продуктах, которые призваны обеспечить защиту организаций и частных лиц от потерь, связанных с утечкой и сбоями данных».

Отметим, что в ближайших планах основанной в 2014 году компании Spinbackup значится разработка решений для резервного копирования и защиты данных для других глобальных поставщиков облачных сервисов, помимо G Suite и MS Office 365.

Источник: Spinbackup