Ford, General Motors и Renault-Nissan: Исследователи из Navigant Research определили лидеров рынка беспилотных автомобилей

Американская компания Navigant Research провела исследование текущего состояния рынка беспилотных автомобилей, изучив показатели 18 крупнейших игроков данной отрасли. В компании отметили, что разработки автопилота для массового рынка автомобилей ведутся как минимум с пятидесятых годов прошлого века, однако особенно резкий рывок произошел за последнее десятилетие благодаря развитию и снижению стоимости соответствующих сенсоров, повышению производительности компактных компьютерных систем и технологий обработки больших массивов данных.

В сочетании с активным развитием сегмента электромобилей это может означать, что ждать серийных образцов автопилотируемых автомобилей осталось не так уже и долго. Тем более, что создание действительно качественной системы автопилотирования способно решить целый спектр проблем, начиная со снижения количества пробок и автомобильных аварий и заканчивая чистотой воздуха в крупных городах.

Исследователи Navigant Research отметили, что на рынке систем автопилотирования присутствуют как крупные автопроизводители и поставщики комплектующих, так и технологические компании и стартапы, разрабатывающие программную составляющую подобных систем.

Для рейтинга были выбраны 18 компаний, которые оценивались по 10 критериям: видение сегмента, рыночная стратегия, наличие серьезных партнеров, производственная стратегия, технологии, продажи, маркетинг, дистрибуция, возможности, качество и надежность продукции, наличие линейки продуктов и общая успешность компании.

После оценки по методике компании была составлена следующая схема, на которой ось абсцисс отвечает за стратегию, а ось ординат — за ее реализацию:

Как видим, в Navigant Research разделили всех участников на классические группы: лидеры, соперники, претенденты и последователи. Интересно, что в группу лидеров попало только три компании (Ford, General Motors и Renault-Nissan), в группу претендентов — четыре компании (Honda, Uber, nuTonomy и Baidu), а в группу последователей — ни один из участников рейтинга, что как минимум говорит о весьма высокой конкуренции в сегменте.

Таким образом, Топ 10 лучших компаний в сфере систем автопилотирования по версии Navigant Research выглядят следующим образом:

Ford General Motors Renault-Nissan Alliance Daimler Volkswagen Group BMW Waymo Volvo/Autoliv/Zenuity Delphi Hyundai Motor Group

Остальные компании расположились в следующем порядке: PSA (Peugeot Citroen), Tesla, Toyota, ZF, Honda, Uber, nuTonomy и Baidu.

Источник: Navigant Research