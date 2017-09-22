Ford использует гарнитуру Microsoft HoloLens для разработки дизайна автомобилей

Очки смешанной реальности Microsoft HoloLens медленно, но уверенно прокладывают путь на коммерческий рынок. Компании Volvo, Lowe’s, Audi, Volkswagen, а также космическое агентство NASA, тестировали их для выполнения различных задач. А теперь и автопроизводитель Ford приступил к использованию гарнитуры Microsoft после некоторой пилотной фазы.

Ford использует HoloLens, чтобы позволить дизайнерам быстро моделировать изменения разрабатываемого автомобиля, внедорожника или грузовика. Благодаря гаджету дизайнеры могут видеть изменения поверх существующего реального образца. При этом им не нужно применять традиционный подход к созданию автомобильного дизайна с использованием глины. Следует отметить, Ford продолжает использовать глиняные модели, но благодаря HoloLens можно создавать 3D модели в дополненной реальности без необходимости создания каждого варианта прототипа из глины.

Microsoft планирует провести 3 октября мероприятие Windows Mixed Reality. Не ожидается, что на нём будет представлен преемник HoloLens. Скорее, будут раскрыты сведения о том, какие игры и приложения будут доступны для грядущей гарнитуры Microsoft Windows Mixed Reality. Ряд компаний, включая Dell, Acer, HP, Lenovo и ASUS занимаются созданием собственных версий таких гарнитур. Они будут представлены 17 октября и поступят в продажу по цене $299.

Источник: The Verge