Ford замаскировала водителя под кресло, чтобы испытать световую систему оповещения пешеходов для беспилотных автомобилей [видео]

Компания Ford разработала сигнальную систему, которая призвана оповещать пешеходов и других участников движения о том, что в следующий момент предпримет беспилотный автомобиль. И чтобы испытать ее разработчики не стали выводить на реальные улицы свои прототипы Ford Fusion Hybrid, а решили замаскировать водителя обычного фургона Ford Transit Connect под кресло, чтобы добиться наиболее естественной реакции от пешеходов, которые думали, что перед ними полностью автономный автомобиль.

Испытания проводились совместно с Вирджинским институтом транспорта, при этом создатели системы хотели добиться однозначного понимания сигналов окружающими. Для этого они закрепили двенадцать светодидных блоков в самом верху лобового стекла — на том уровне, где обычно находятся глаза пешеходов и велосипедистов, что позволяет установить зрительный контакт наиболее естественным путем.

Индикаторы светятся постоянно, если автомобиль передвигается в беспилотном режиме или пульсирует с различной скоростью, когда «видит» пешехода и собирается пропустить его или планирует начать движение после того, как человек перешел дорогу. Если за рулем сидит человек, то он может просто махнуть рукой, пропуская пешехода, однако когда переходящий дорогу человек не наблюдает за рулем водителя, ему довольно трудно правильно интепретировать сигналы, особенно, если он видит их впервые.

Создатели системы выбрали световые сигналы, а не текстовые экраны для того, чтоб сделать ее наиболее универсальной, ведь количество языков довольно велико, причем далеко не все жители Земле хорошо знакомы с тем же английским. При это они не стали использовать цветовую кодировку, так как зеленый-красный уже закреплен в памяти за светофорами, а белый-желтый-красный — за соответствующими сигналами автомобиля.

Во время тестов автомобиль проехал более 1800 миль, а «водитель-кресло» провел за рулем суммарно более 150 часов. По словам испытателей, отдельных случаев недопонимания избежать не удалось, однако в целом им удалось собрать достаточно много информации, которая позволит улучшить разработанную систему.

Отметим, что над аналогичными проектами работают и другие компании, в частности, Google запатентовала собственные способы взаимодействия самоуправляемых автомобилей с пешеходами.

Источник: Ford