Фото дня: электромобиль Tesla Model S в подземном тоннеле под Лос-Анджелесом

Еще недавно казавшаяся фантастикой и очередной несбыточной мечтой концепция «начала конца пробок на дорогах» от новоиспеченного предприятия Илона Маска The Boring Company – подземные тоннели со специальными платформам для перемещения автомобилей и людей со скоростью до 200 км/ч – становится все ближе к реальности. Вслед за видеороликом с процессом тестирования транспортной платформы для туннелей The Boring Company и убедительной демонстрацией платформы-подъемника в действии Илон Маск выложил в Instagram новую фотографию, которая вселяет еще большую уверенность, что у The Boring Company все должно получиться.

A Model S in The Boring Company tunnel being dug under Los Angeles (starting in Hawthorne) Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Авг 27 2017 в 6:57 PDT

Новое фото демонстрирует электромобиль Tesla Model S, стоящий на платформе-подъемнике в самом начале прокладываемого с настоящее время компанией The Boring Company подземного тоннеля в Лос-Анджелесе. Напомним, тоннель берет свое начало прямо на стоянке штаб-квартиры SpaceX в городе Хоторн, Калифорния, США. Буквально на прошлой неделе The Boring Company получила необходимое разрешение городских властей на прокладку тоннеля за пределами главного офиса SpaceX. Предположительно, тоннель будет пролегать до аэропорта Лос-Анджелеса.

Не исключено, что этот тестовых тоннель в будущем станет входным билетом The Boring Company на новый рынок и облегчит получение необходимых разрешения для прокладки новых тоннелей, в том числе и для скоростных поездов Hyperloop.

Так что этот Tesla Model S в подземном тоннеле под Лос-Анджелесом вполне можно рассматривать в качестве знаменитой канарейки на угольной шахте – своего рода предупреждение консерваторам отрасли.

Источник: Instagram Илона Маска