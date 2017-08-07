Фото лицевой панели iPhone 8 свидетельствует о наличии сканера радужной оболочки глаза и отсутствии Touch ID

С приближением официальной презентации юбилейного смартфона iPhone 8 сеть интернет полнится всё новыми сведениями об этом устройстве. На этот раз речь пойдёт о фотографии лицевой панели якобы смартфона iPhone 8.

Снимок не позволяет что-либо сказать о дисплее, но зато можно рассмотреть общий дизайн лицевой панели. В верхней части видны отверстия для камеры и сенсоров. Идентичные отверстия слева от отверстия динамика, скорее всего, предназначены для сканера радужной оболочки глаза. Справа от отверстия динамика расположены ещё два круглых отверстия: одно для объектива камеры FaceTime, второе – более крупное – опять же для нужд сканера радужной оболочки глаза. Предыдущие утечки свидетельствовали о наличии двух продолговатых горизонтальных отверстий динамика, но на фотографии можно рассмотреть лишь одно такое отверстие.

Вместе с тем, на лицевой панели нет привычной круглой кнопки Home с интегрированным сканером отпечатков пальцев Touch ID. В таком случае возможны три варианта интеграции сканера отпечатков пальцев: на боковой грани, на задней панели и непосредственно в дисплее. Но последний вариант эксперты отвергают, как минимум, для iPhone грядущего поколения. Вместе с тем, высказывается мнение, что Apple могла и вовсе отказаться от использования сканера отпечатков пальцев в iPhone 8 в пользу сканера радужной оболочки глаза.

Уже после подготовки материала была опубликована ещё одна фотография. На заводе Foxconn была сфотографирована коробка с задними панелями iPhone 8. Снимок получился нечётким, но всё же на нём можно рассмотреть отверстие сканера отпечатков пальцев под логотипом Apple.

Источник: gsmarena 1, 2