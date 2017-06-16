Фото: нижняя сторона корпуса процессора AMD Ryzen Threadripper

На недавней выставке Computex 2017 нам впервые показали настольный флагманский процессор AMD Ryzen Threadripper, который будет достаточно крупным чипом. Теперь же в сети появилось новое фото процессора, сделанное с иного ракурса. Говоря точнее, оно позволяет оценить нижнюю сторону чипа.

Как мы сообщали ранее, этот флагман AMD Ryzen Threadripper будет представлять собой многочиповый модуль (MCM) с двумя восьмиядерными кристаллами CPU Summit Ridge на одной подложке. Также это будет первый процессор AMD потребительского класса, использующий тип корпуса LGA с матрицей контактных площадок и выводами на материнской плате. До этого момента только серверные процессоры AMD имели LGA-исполнение. В случае AMD Ryzen Threadripper используется разъем SP3r2 с 4094 контактами, который производители материнских плат и кулеров все чаще называют «TR4».

Так как это многочиповый модуль, содержащий два кристалла CPU, на фото видна четкая линия, разделяющая общее число контактных точек, равное 4094 штук, на две группы. Кроме того, в самом центре есть особые вырезы, содержащие ключевую электронику для кристаллов внутри корпуса. Нынешние настольные процессоры Ryzen поколения Summit Ridge в исполнении AM4 выглядят совершенно иначе: на месте вырезов пустое место, а вспомогательные блоки расположены вокруг кристалла процессора, с обратной стороны стекловолоконной подложки.

Как уже отмечалось ранее, продажи некоторых моделей процессоров AMD Ryzen Threadripper категории HEDT могут начаться 27 июля.

Источник: Riotoro (Twitter)