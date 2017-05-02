Фотогалерея дня: новый ноутбук Microsoft Surface Laptop с ОС Windows 10 S

Как известно, сегодня компания Microsoft проведет в Нью-Йорке специальное мероприятие. И, похоже, что загадочной аппаратной новинкой софтверного гиганта, припасенной к этому мероприятию, станет новый ноутбук Surface Laptop, несколько изображений которого в настоящее время появились в сети. Учитывая, что их опубликовал пользователь Twitter под ником WalkingCat (@h0x0d), известный своими достоверными сведениями о продуктах Microsoft, в подлинности картинок сомневаться не приходится. К тому же, другой надежный инсайдер – Эван Блэсс – также предоставил изображения грядущей новинки.

Судя по всему, ноутбук Surface Laptop – это ответ Microsoft на хромбуки Google Chromebook Pixel. Правда, надо сказать, что ответ это получился «малость» запоздалым, с учетом того, что продажи Chromebook Pixel 2 были прекращены еще в конце августа 2016 года, а новых моделей может не быть вообще.

Ну да ладно, вернемся к Surface Laptop, который, если верить предварительным данным, будет оснащаться дисплеем PixelSense диагональю 13,5 дюйма и выйдет в четырех цветовых вариантах: Platinum, Burgundy, Cobalt Blue и Graphite Gold.

Грядущий Microsoft Surface Laptop также получит клавиатуру, обшитую алькантарой (синтетическая ткань, внешне похожая на замшу). Аналогичная обшивка используется в клавиатуре премиум-версии Surface Pro 4. Данных о процессоре или каких-либо других технических подробностей об устройстве нет, но на изображениях новинки можно увидеть обычный порт USB, разъем mini DisplayPort и традиционный разъем питания Surface. Похоже, Microsoft решила проигнорировать современные тенденции и не включать в оснащение своего лэптопа разъем USB Type-C.

По данным источника, Microsoft Surface Laptop будет весить 1,25 кг при общей толщине корпуса 14,47 мм и толщине верхней крышки 9,9 мм. Суммарное разрешение дисплея составит 3,4 миллиона пикселей. Предположительно это панель 1080p с соотношением сторон 3:2.

И последняя любопытная деталь: Microsoft Surface Laptop работает под управлением ОС Windows 10 S – предполагаемое название для ОС Windows 10 Cloud, создаваемой для конкуренции с Chrome OS. По предварительным данным, она позволит запускать только приложения Универсальной платформы Windows (Unified Windows Platform).

Источник: WalkingCat и Эван Блэсс