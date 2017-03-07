Фотогалерея дня: строительство тестового трека Hyperloop One в пустыне Невада

Компания Hyperloop One, ранее именовавшаяся Hyperloop Technologies, решила лишний раз напомнить о себе и опубликовала серию изображений с места строительства тестового трека Hyperloop. Изображения дают представление о том, как продвигается строительство «гиперпетли» Hyperloop One, демонстрируя надземный трубопровод, который однажды, возможно, сделает реальными путешествия со скоростью звука.

Длина тестового трека, именуемого DevLoop, составляет скромные 500 м, внутренний диаметр трубопровода – 3,3 м. Этого должно быть достаточно для проведения первых публичных испытаний в текущем полугодии. Сам испытательный трек находится в 30 минутах езды на автомобиле от Лас-Вегаса, в пустыне Невада, которую капсулы Hyperloop с пассажирами в будущем (при условии строительства коммерческой линии Hyperloop) смогут пересекать за считанные минуты.

Эти изображения, возможно, и не производят особого впечатления. В конце концов, это ведь обычный тоннель, но сама по себе идея высокоскоростной транспортной системы Hyperloop по-прежнему вызывает повышенный интерес.

Напомним, на данный момент идею вакуумных поездов Hyperloop, которая принадлежит небезызвестному Илону Маску, прорабатывают сразу несколько компаний. Наиболее серьезным конкурентом упомянутой Hyperloop One является компания Hyperloop Transportation Technologies. Но если первая ориентируется в первую очередь на ОАЭ, Азию и США, то вторая нацеливается на Европу. Судя по всему, сам автор идеи тоже не сидит сложа руки и раздумывает возможными вариантами улучшения концепции. Вполне возможно, что в будущем наработки новоиспеченного предприятия Маска, специализирующегося на прокладывании тоннелей, будут использоваться для строительства подземных магистралей Hyperloop.

Последние несколько месяцев были весьма непростыми для Hyperloop One: в прошлом году компания пережила резкий раскол между ключевыми сотрудниками, скандальный уход сооснователя и технического директора Брогана Бэмброгана, который в итоге вылился в судебный иск и был окончательно урегулирован только в ноябре прошлого года. Иными словами, никто и не надеялся, что компания переживет эти события, так что строительство испытательного трека – это, безусловно, хороший знак. И пускай вас не смущает его длина — поезду хватит двух секунд, чтобы пройти его от начала до конца.

Источник: The Verge