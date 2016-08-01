Фотогалерея дня: завод Tesla Gigafactory снаружи и внутри

Как известно, в минувшую пятницу состоялось торжественное открытие Tesla Gigafactory — самой большой в мире фабрики по производству аккумуляторных батарей для автомобилей и домашнего использования. Наши коллеги из Engadget, которым посчастливилось в числе первых совершить экскурсию по Gigafactory, опубликовали свой фоторепортаж с места событий. В нем среди множества фотографий Model 3 и снимков территории, где расположен завод, есть несколько фотографий, которые дают представление о том, как выглядит «гигафабрика» внутри.

Отметим, что после завершения строительства занимаемая Gigafactory территория будет эквивалента суммарной площади 107 футбольных полей. Строительство объекта, который считается одним из самых больших зданий на планете, разбито на несколько этапов. Сделано это для того, чтобы, в том числе, достичь цели выпуска 400 тыс. автомобилей Model 3, на которые уже оформлены предзаказы, к концу 2018 года. В настоящее время полностью завершено строительство секции A, а строительство следующих «фрагментов» с одновременной установкой оборудования ведется полным ходом. Пожалуй, корректнее будет говорить о Gigafactory во множественном числе, а не единственном. По сути, это группа связанных между собой структур.

Секция A уже начала производство аккумуляторных батарей Powerwall. В секциях B и C уже установлено все необходимое оборудование для производства аккумуляторных элементов, идет подготовка к началу производства. В секции D есть только наружная стена и междуэтажные перегородки. Как утверждается, за два дня до приезда Engadget компания начала строительство секции E. За это время строители успели возвести стальной каркас.

Внутри Gigafactory сохраняется аналогичная посекционная структура. К примеру, третий этаж будет полностью отдан под сборочные линии. Там уже есть одна линия, ее тестирование начнется в ближайшее время.

По словам Илона Маска, внесенные Tesla и Panasonic оптимизации и улучшения позволят к 2020 году снизить стоимость 1 кВт⋅ч батарей минимум на 30% от нынешней цены.

Сейчас степень готовности Gigafactory составляет менее 20%, но это ничуть не преуменьшает заслугу Tesla и Panasonic. Вывод предприятия на проектную мощность запланирован на 2020 год.

Источник: Engadget