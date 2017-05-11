Фотография задней панели нового iPhone SE указывает на применение стекла и вертикальное расположение компонентов основной камеры

Похоже, новый iPhone SE могут-таки выпустить в этом году, причем представить новую модель якобы должны на грядущей конференции WWDC, стартующей 5 июня. По крайней мере, если верить свежей утечке из Китая.

Частью этой утечки стала фотография, на которой, по утверждению источника, запечатлена задняя панель смартфона iPhone SE нового поколения. Если быть точным, то таких панелей на снимке несколько.

Если утечка правдива, то задняя панель у нового iPhone SE будет уже не металлической, а стеклянной. Более того, есть предположение, что это может быть защитное стекло Ion-X, которое защищает экран часов Apple Watch Sport. В пользу этой версии говорит упоминание стекла Ion-X в документе под панелями на фото. Конечно, это лишь предположение и вполне возможно, что никакого отношения этот листик к предполагаемым панелям нового iPhone SE не имеет.

Отверстия для основной камеры и вспышки указывают на иное расположение этих элементов. Напомним, в оригинальном iPhone SE основная камера и вспышка располагались горизонтально, а здесь на фото мы имеем вертикальное расположение.

К сожалению, каких-либо других подробностей о дизайне или характеристиках следующего поколения iPhone SE пока нет.

Источник: gizmochina