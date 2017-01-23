Foxconn обдумывает совместное с Apple строительство в США завода по выпуску дисплеев, стоимость проекта – $7 млрд

Во время избирательной кампании Дональд Трамп обещал перенести производство гаджетов Apple на территорию США. И вот, всего через несколько дней после вступления Трампа в должность Президента США, появились сведения о постепенной реализации этих обещаний.

Компания Foxconn Technology Group, являющаяся крупнейшим производственным партнёром Apple, рассматривает возможность открытия крупной фабрики в США. Пока что речь идёт лишь о предварительных планах. В частности, Foxconn намерена построить фабрику по производству дисплеев. Её стоимость составит более $7 млрд. Эта фабрика позволит создать от 30 тыс. до 50 тыс. новых рабочих мест. Об этом заявил председатель правления компании Терри Гоу. По некоторым данным, данная фабрика может стать результатом совместного финансирования Foxconn и Apple. Но сама Apple никак не комментирует эту информацию.

Foxconn и ранее рассматривала возможность открытия фабрики на территории США. Но идея окончательно обрела форму после разговора Гоу с председателем SoftBank Group (и по совместительству близким бизнес партнёром) Масайоши Сон. Сон провёл встречу с Трампом в декабре прошлого года и заявил о намерении инвестировать $50 млрд в США. Тогда в документах фигурировали слова «Foxconn» и «$7 млрд». Тогда Гоу заявил, имела место частная беседа, и речь шла о планах, а не обещании открыть завод.

Источник: bloomberg