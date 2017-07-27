Foxconn построит завод по производству ЖК-панелей за $10 млрд в американском штате Висконсин

Тайваньская компания Foxconn Technology Group, являющаяся крупнейшим контрактным производителем электронных изделий и основным производственным партнером Apple, объявила о планах строительства нового завода по производству ЖК-панелей в американском штате Висконсин. Об этом объявили на закрытой встрече журналистов с гендиректором тайваньской компании и президентом США Дональдом Трампом, который в прошлом неоднократно «мотивировал» американские компании и их зарубежных партнеров инвестировать в расширение производства США, передает The Verge.

В ближайшие три года Foxconn планирует вложить в завод внушительные $10 млрд. На предприятии площадью 1800 м2 будут работать около 3 тыс. специалистов. Как отмечает издание The Wall Street Journal, это должно стать первой значимой инвестицией Foxconn на рынке США. Причем завод в Висконсине должен стать лишь началом, в будущем Foxconn инвестирует в другие американские проекты. По данным WSJ, тайваньский гигант намерен вложится в фабрики на территории Иллинойса, Индианы, Мичигана, Техаса, Огайо и Пенсильвании. Именно в этих штатах Трамп во многом обязан своей победой избирателям из рабочего класса. Администрация Трампа рассчитывает, что в конечном итоге благодаря инвестициям Foxconn удастся создать более 13 тыс. новых рабочих мест.

Что касается завода Foxconn в Висконсине, его главной задачей станет обеспечение поставок экранов производителю телевизоров Sharp. Дело в том, что контрольный пакет Sharp принадлежит материнской компании Foxconn — предприятию Hon Hai Precision Industry (сделка состоялась весной прошлого года). С учетом того, что американский рынок для Sharp является одним из крупнейших, расширение производства в США с целью сокращения расходов, связанных с отгрузкой, кажется вполне разумным с точки зрения бизнеса шагом.

Остается добавить, что официальное объявление планов о строительстве завода в Висконсине было сделано на следующий день после того, как Дональд Трамп заявил, что глава Apple Тим Кук пообещал ему «три больших, красивых фабрики» на территории США.

Источник: The Verge и WSJ