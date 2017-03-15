Французские ученые запустили бесплатные онлайн-курсы, посвященные генной инженерии

Курсами по стандартному компьютерному программированию сегодня никого не удивить. Но как насчет курсов по программированию ДНК?

Ученые французского Междисциплинарного исследовательского центра (CRI) запустили ресурс Synthetic Biology One, на котором предлагают всем желающим пройти бесплатные курсы по генной инженерии — дисциплине, активно набирающей обороты в последние годы.

Впрочем, не стоит думать, что в ходе обучения вас научат выводить штаммы смертоносных вирусов или порождать кровожадных супермутантов из серии Fallout. Ученые предупреждают, что «спорные» моменты биотехнологической отрасли (например, изменение ДНК человеческих эмбрионов) будут затронуты лишь вскользь, а основной массив лекций посвящен выведению специфических сортов хлеба, сыра, пива и йогуртов — в общем, вполне безобидному «биопрограммированию» в сфере пищевой промышленности.

К слову, для прохождения курсов рекомендуется более-менее разбираться в биологии, математике и компьютерных науках, по крайней мере, на уровне бакалавриата колледжа. Однако попытаться «осилить» образовательную программу может любой желающий.

Отдельно отмечается, что, помимо детального знакомства с инструментарием, которым пользуются генные инженеры «со всего земного шара», преподаватели также уделят особое внимание отраслевым этическим принципам. Таким образом, по мнению авторов курса, оный в первую очередь будет интересен учителям, студентам, журналистам и политикам — то есть тем, кому «по долгу службы» нужно в общих чертах понять сущность развивающейся индустрии.

На данный момент на сайте Synthetic Biology One представлено четыре блока тематических занятий. В основе каждого из них лежит определенный практический проект. По словам ученых, в общей сложности выложенные материалы эквивалентны семестру полноценного университетского образования. Более того, на сайте проекта говорится, что «по окончанию курса студенты смогут читать, писать и создавать собственные последовательности ДНК».

В то же время, по завершению занятий вы не получите даже соответствующий сертификат, не говоря уже об ученой степени. Тем не менее, отмечают журналисты, сам факт наличия свободного доступа к базовым знаниям по той или иной научной дисциплине открывает практически безграничные возможности для тех, кто ищет себе место в жизни и/или стремится узнать что-то новое.

Источник: Engadget