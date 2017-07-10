Французский энергогигант Engie SA рассматривает возможность строительства в зоне ЧАЭС огромной солнечной электростанции стоимостью $1,25 млрд
Украина ведет переговоры с одной из крупнейших компаний Франции Engie SA о строительстве крупной солнечной электростанции стоимостью $1,25 млрд в зоне отчуждения ЧАЕС.
По данным Bloomberg, в настоящее время французы изучают предварительное экономико-техническое обоснование проекта. Результаты должны стать известны к концу года.
«Французский опыт в ядерной энергетике – это одна из причин, почему мы хотели бы работать именно с французской компанией», — сказал министр экологии Украины Остап Семерак.
Он также добавил, что французская компания первой обратилась к украинскому правительству после того, как оно объявило о намерении развивать возобновляемые источники энергии в Чернобыле.
В Engie SA подтвердили факт переговоров, но отказались раскрывать какие-либо подробности о проекте.
Как отмечает Bloomberg, на сегодняшний день в Украине самые высокие тарифы на экологически чистую электроэнергию. Киловатт-час стоит 15 евроцентов, тогда как в большинстве стран на континенте цена не превышает 8,6 евроцентов. Это одна из причин столь высокого интереса к проекту строительства СЭС в Чернобыле со стороны иностранных компаний.
- Сейчас около 60 компаний интересуются реализацией проектов СЭС в зоне ЧАЭС, причем необходимая для строительства объектов площадь превышает выделенную территорию из-за чего было решено провести открытый конкурс.
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- На прошлой неделе стало известно, что две украинские компании уже получили участки в зоне отчуждения ЧАЭС для строительства солнечных электростанций.
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- Китайские компании GCL System Integration Technology и China National Complete Engineering Corp прошлого года тоже объявили о построении солнечной электростанции мощностью один Гигаватт. Но пока что они не начали ничего строить.
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- В апреле премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что в Чернобыльской зоне уже строят солнечную электростанцию. Ее мощность будет составлять 2,5 ГВт.