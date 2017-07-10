Французский энергогигант Engie SA рассматривает возможность строительства в зоне ЧАЭС огромной солнечной электростанции стоимостью $1,25 млрд

Украина ведет переговоры с одной из крупнейших компаний Франции Engie SA о строительстве крупной солнечной электростанции стоимостью $1,25 млрд в зоне отчуждения ЧАЕС.

По данным Bloomberg, в настоящее время французы изучают предварительное экономико-техническое обоснование проекта. Результаты должны стать известны к концу года.

«Французский опыт в ядерной энергетике – это одна из причин, почему мы хотели бы работать именно с французской компанией», — сказал министр экологии Украины Остап Семерак.

Он также добавил, что французская компания первой обратилась к украинскому правительству после того, как оно объявило о намерении развивать возобновляемые источники энергии в Чернобыле.

В Engie SA подтвердили факт переговоров, но отказались раскрывать какие-либо подробности о проекте.

Как отмечает Bloomberg, на сегодняшний день в Украине самые высокие тарифы на экологически чистую электроэнергию. Киловатт-час стоит 15 евроцентов, тогда как в большинстве стран на континенте цена не превышает 8,6 евроцентов. Это одна из причин столь высокого интереса к проекту строительства СЭС в Чернобыле со стороны иностранных компаний.

Источник: Bloomberg и zn.ua