Французы превратили обычный электромобиль в полноприводный «горячий хэтчбек» Renault Zoe e-sport

В отличие от концепта из предыдущей новости, электромобиль Renault Zoe более чем реален и является одним из лидеров продаж наряду с Tesla Model S и Nissan Leaf. В стандартном исполнении это достаточно спокойный сити-кар, однако любой автолюбитель знает, что даже из самого скучного хетчбека можно сделать «горячий хэтч», что и продемонстрировал французский автопроизводитель на примере «зажигалки» Renault Zoe e-sport, продемонстрированной на Женевском автосалоне.

Горячий электрохэтч оснастили сразу двумя электродвигателями с суммарной мощностью 465 лошадиных сил и 640 Нм крутящего момента (у стандартной версии всего один электродвигатель на 90 л.с.). В результате Renault Zoe e-sport разгоняется до 100 км/ч всего за 3,2 секунды, а до 210 км/ч — менее чем за 10 секунд. Чтобы снизить вес электромобиля, его кузовные панели сделали из карбона, благодаря чему полный вес гоночного электромобиля составил 1400 кг, из которых треть (450 кг) приходится на батарею аккумуляторов емкостью 40 кВтч.

От базовой версии электромобиля Renault Zoe прототип также отличается аэродинамическим обвесом, расширенными колеями, уменьшенным дорожным просветом и 20-дюймовыми колесами с покрышками 245/35. Гоночная версия e-sport также получила регулируемые амортизаторы Ohlins, рулевое колесо прямоугольной формы, кресла Recaro, цифровую приборную панель и регулировки режимов работы электроники, трансмиссии и тормозов.

Отметим, что в Renault не сообщили о планах по серийному выпуску версии e-sport, однако с учетом ее характеристик она вполне может использоваться в одном из спортивных чемпионатов, подобно тому, как это сделал электровнедорожник Acciona EcoPowered в ралли-рейде «Даккар» или спортивная версия Tesla Model S в гоночной серии Electric GT.

Источник: Motor