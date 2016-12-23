Freelancehunt: украинские фрилансеры не одобряют национализацию Приватбанка, но большая часть все равно продолжит пользоваться его услугами

Мы уже публиковали исследование украинского онлайн-сервиса Freelancehunt.com, согласно которому подавляющее большинство фрилансеров на данной платформе получали выплаты за выполненную работу на карты Приватбанка. Теперь же представители данного ресурса провели опрос, чтобы уточнить, как именно фрилансеры отнеслись к национализации крупнейшего банка и собираются ли они менять банковский сервис на другой.

Итак, согласно опросу, клиентами Приватбанка являются 92% фрилансеров. Одновременно 62% из них обслуживаются как минимум еще в одном, частном, банке. 53% клиентов Приватбанка не уверены, национализация для банка — это хорошо или плохо. 29% считают, что это плохо, и лишь 8% настроены позитивно и считают, что данное решение государства правильное.

Несмотря на неуверенность или негативное отношение к происходящему, примерно 90% клиентов-фрилансеров планируют и дальше обслуживаться в Приватбанке. Из тех, у кого уже есть счет в другом банке, 85% не планируют что-то менять. Из тех, у кого в другом банке счета еще нет – 56% продолжат обслуживаться только в Приватбанке, и еще 40% планируют остаться клиентами государственного Приватбанка, в то же время открыв счет и в частном банке.

Те, кто не использовал услуги Привата до сих пор, в большинстве не считают, что это как-то на них повлияет – 31% все равно, еще 29% — не уверены. Позитивно настроенных менее 15%. Среди тех, кто решил отказаться от услуг банка, и тех, кто хочет открыть дополнительно счет в частном банке, большинство – 89%, еще не определились, клиентами какого банка им стать. Решающим фактором, ожидаемо, становится удобный онлайн-банкинг – это важно для 87% фрилансеров, и надежность банка (68%). Для половины не менее важны низкая комиссия на обналичивание средств (57%) и большая сеть собственных банкоматов (50%). Те, кто уже выбрал частный банк, в большинстве смотрели на надежность банка (73%), и удобный онлайн-банкинг (55%).

В итоге полностью перейти в частный банк готовы не более 5% опрошенных, а 70% продолжат использовать карты Приватбанка для получения заработанных средств. Результат связан с несколькими факторами – во-первых, большинство не готовы отказаться от удобного Приват24, во-вторых, от привычного способа получать средства. Ну и в-третьих, банк продолжает работать с фрилансерами, как с группой клиентов в прежнем режиме.

Источник: Freelancehunt