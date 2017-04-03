FS.TO перезапустился на новом домене FS.life

В неофициальной группе закрытого ресурса FS.TO в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что онлайн-кинотеатр перезапустился на домене FS.life. Косвенным подтверждением того, что это именно перезапуск, являться факт поддержки старых учетных записей пользователей, однако определенные подозрения заключаются в том, что данное сообщество в VK не имеет прямого отношения к администрации ресурса, сообщает издание AIN.UA.

Ресурс на новом домене выглядит идентично с оригинальным FS.TO. В учетных записях пользователей сохранена история просмотров. Ресурс FS.life обновляется и с 30 марта по 1 апреля на него заливался новый контент. Рекламы на сайте пока нет.

Напомним, что 15 ноября 2016 года сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины изъяли оборудование, использовавшееся для организации технической инфраструктуры группы пиратских онлайн-кинотеатров FS, в которую входили ресурсы FS.TO, BRB.TO, FS.UA и CXZ.TO. Изъятие оборудование проводилось в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК Украины.

Впоследствии появлялась информация о возможном возобновлении работы и ее последующее опровержение.

Источник: AIN.UA