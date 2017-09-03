Garmin представила три носимых устройства и платёжный сервис Garmin Pay

В рамках проведения выставки IFA 2017 в Берлине компания Garmin представила три новых носимых электронных устройства в рамках серии Vivo: фитнес-трекер Vivosport, умные часы Vivomove HR и Vivoactive 3. Также был анонсирован мобильный бесконтактный платёжный сервис Garmin Pay. Он поддерживает возможность использования кредитных и дебетовых платёжных карт Visa и MasterCard.

Среди всех представленных новинок лишь умные часы Vivoactive 3 получили поддержку нового платёжного сервиса Garmin Pay. Это устройство содержит ряд сенсоров для отслеживания активности, пульсометр, а также модуль навигации GPS. В часах используется 15 приложений для отслеживания активности внутри помещения и за его пределами. По заверениям производителя, встроенный аккумулятор обеспечивает около недели автономной работы от одного заряда. Умные часы Garmin Vivoactive 3 уже поступили в продажу по цене $299.

Версия Vivomove HR содержит встроенный цифровой суб-дисплей, который включается только тогда, когда пользователь поворачивает запястье характерным образом. В устройстве реализованы функции отслеживания физической активности, включая подсчёт шагов, определение тренировок, сна, измерение частоты сердечных сокращений и др. Модель Sport стоит $199,99, а версия премиум-класса со стальным корпусом — $299,99.

Фитнес-трекер Garmin Vivosport содержит постоянно активный экономичный цветной сенсорный дисплей Garmin Chroma. Помимо привычной для фитнес-трекеров функциональности по отслеживанию активности, данная модель также способна определять показатель VO2 max, уровень стресса, сердечный ритм. Также сообщается о наличии модуля GPS и различных приложений для отслеживания тренировок. Цена Garmin Vivosport составляет $199,99.

Источник: nextpowerup