GE разрабатывает крупный аддитивный 3D-принтер для изготовления компонентов самолётов

Технология 3D печати постепенно совершенствуется и позволяет создавать всё более крупные предметы. И компания GE в рамках своего подразделения GE Additive занялась разработкой «крупнейшего в мире лазерного 3D-принтера», который позволит создавать металлические предметы в рабочей камере объёмом 1 кубический метр.

«Аппарат будет создавать методом 3D-печатати авиационные компоненты, предназначенные для изготовления конструктивных элементов реактивных двигателей и деталей для самолетов в один проход», — сказал Мохаммад Эхтешами (Mohammad Ehteshami) из GE Additive в заявлении. «Он также будет применяться производителями в автомобильной, энергетической и нефтегазовой отраслях».

Аддитивные принтеры объединяют тонкие слои порошкообразного металла с лазерным лучом для печати объектов. Такой процесс позволит производить сложные детали, такие как детали реактивного двигателя, более легкими и менее дорогостоящими, чем при помощи традиционных методов литья и сварки. GE Aviation уже печатает топливные форсунки для реактивных двигателей, которые можно найти в самолетах Airbus, Boeing и узкофюзеляжных самолётах. GE имеет прототип крупномасштабного металлического принтера, называемого ATLAS, который может печатать 2D-объекты длиной до 1 метра, но новый принтер позволит создавать уже трёхмерные объекты. Бета-версии нового принтера должны быть готовы к концу этого года, а производственная версия должна появиться в 2018 году.

Источник: Engadget