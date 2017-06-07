Gemius сравнил аудиторию и активность рекламодателей во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Facebook до и после блокировки в Украине

Исследовательская компания Gemius Ukraine проанализировала аудиторию и активность рекламодателей на Facebook и в санкционных российских соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», до и после их блокировки в Украине приказом президента от 17 мая 2017 года. Отметим, что в выборку попали данные исследования онлайн-аудитории gemiusAudience (ПК) и мониторинга онлайн рекламных кампаний gemiusAdReal (видеореклама) за неделю до введения санкций (8-14 мая) и через неделю после них (22-28 мая).

Доля пользователей в заблокированных соцсетях ожидаемо снизилась: «ВКонтакте» потерял 3,7 млн пользователей на ПК, а «Одноклассники» — 2,6 млн. До введения санкций «ВКонтакте» охватывал 50,5% посетителей уанета, а всего за неделю охват аудитории снизился до 30,8%. Напомним, что ранее данный ресурс занимал лидирующие позиции на рынке и был самой посещаемой социальною сетью страны. Охват аудитории в «Одноклассниках» упал с 22,3% до 8,5%.

Аудитория Yandex.ua снизилась на 1,9 млн пользователей: перед запретом ресурса сайт охватывал 38,1% всех пользователей уанета за неделю, после запрета – 28,0%. Mail.Ru потерял еще больше пользователей – 2,5 млн: с 8 по 14 мая портал посетили 31,7% недельной аудитории украинской сети, а с 22 по 28 мая – 18,6%.

Неудивительно, что введение санкций позитивно сказалось на Facebook. Недельная аудитория этой сети до запрета российских ресурсов составляла 5,3 млн пользователей (охват 28,5%), а после блокирования выросла на 2,2 млн. С 22 по 28 мая социальную сеть посетили 7,5 млн украинцев — 40% всех интернет-пользователей за неделю.

Аналогично снизилась и активность рекламодателей в заблокированных социальных сетях. Наибольший спад охвата аудитории видеорекламой наблюдается во «ВКонтакте» — на 92% (2,17 млн пользователей). В Одноклассниках с 22 по 28 мая видеореклама охватила 0,4 млн пользователей, что на 77% меньше, чем за неделю до запрета ресурсов. Охват аудитории видеорекламой на Yandex.ua снизился на 72,8%, Mail.Ru – на 34,3%.

Видеореклама на Facebook охватила больше аудитории, однако темпы роста активности рекламодателей менее стремительны – доля охваченной аудитории выросла всего на 30%.

Источник: Gemius