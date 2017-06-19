Генеральный менеджер Surface: iPad Pro — это яркий пример того, что Apple следует за Microsoft

Генеральный менеджер по продуктам Microsoft Райан Гэвин (Ryan Gavin), рассказал в интервью Business Insider, что iPad Pro является ярким примером того, что Apple следует за Microsoft, а не наоборот.

«Подумайте об этом, если бы смотрели на них [Apple], мы бы не создали такие продукты как Surface Pro или Surface Book. Мы годами учились и совершенствовали наши продукты в категории 2-в-1, и когда Surface только запустился все были настроены скептично, включая Apple. А дальше они последовали за нами, и iPad Pro является ярким примером этого» — заявил Гэвин.

Напомним, что в Microsoft изначально позиционировали Surface как «планшет, который может заменить ноутбук».

Источник: Business Insider