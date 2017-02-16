Германия выделит 300 млн евро на установку 15 тыс. новых станций зарядки для электромобилей. И все они будут «зелеными»

Пока наши чиновники из года в год раздают весьма туманные обещания и прогнозы, связанные с отменой налогов и пошлин, введением субсидий и вытекающим из этого безоблачным ростом рынка электромобилей в Украине, в Европе внедряют вполне конкретные и очень масштабные инициативы в этом сегменте. Правительство Германии, например, в настоящее время объявило о субсидировании организации сети зарядных станций для электромобилей, пишет DW.

Всего планируется установить более 15 тысяч терминалов, причем две трети из предусмотренных для этого 300 миллионов евро будет направлена на дорогостоящие станции быстрой зарядки. Таких планируется построить 5 тыс. единиц.

Частные инвесторы и муниципальные власти, заинтересованные в проекте, смогут подавать заявки на получение правительственных субсидий с 1 марта 2017 года. При этом к потенциальным получателям субсидии правительство выдвигает два основных требования: терминалы должны работать круглосуточно и использовать электроэнергию только из возобновляемых источников.

Данная программа рассчитана на период до 2020 года и является составной частью целого пакета мер по развитию электромобильности в Германии, утвержденного правительством ФРГ еще в конце апреля 2016 года. После принятия этого законопроекта гражданам, покупающим электрокары, государство начало выплачивать премию в размере 4 тысяч евро. Тогда же ФРГ предложила Евросоюзу полностью отказаться от машин на бензиновом и дизельном топливе к 2030 году.

По данным немецких СМИ, на начало 2017 года в Германии действовало приблизительно 6300 полностью или частично доступных широкой публике точек или станций зарядки электромобилей, а общее число терминалов достигло 18 тысяч. В таком случае начинающаяся государственная программа установки 15 тысяч терминалов приведет к увеличению их нынешнего числа более чем на 80%.

Данная программ – далеко не единственный проект развития зарядной инфраструктуры. Параллельно министерство транспорта ФРГ реализует программу установки терминалов на всех автостоянках с ресторанами и заправками вдоль немецких автобанов (Raststätte). Крупнейшие немецкие автоконцерны BMW, Daimler, Volkswagen (включая его дочерние фирмы Audi и Porsche) и американская корпорация Ford с ноября 2016 года создают СП, которое займется строительством и эксплуатацией станций быстрой зарядки электромобилей вдоль важнейших автомагистралей Германии и Европы. Если добавить к этому стабильное расширение сети Tesla Supercharger и усилия частного сектора, то можно смело рассчитывать на многократное увеличение количества станций зарядки электромобилей в этой стране.

Источник: DW