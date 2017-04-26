Геймерская мышь HyperX Pulsefire FPS начнет продаваться в Украине в начале июня по цене $50
Компания HyperX объявила о старте продаж игровой мыши HyperX Pulsefire FPS Gaming Mouse в США, где ориентировочная стоимость созданной специально для профессиональных геймеров жанра FPS модели составит порядка $50. Разработчик также отметил, что ждать появления этой новинки в Украине осталось совсем немного — официальные поставки аксессуара в нашу страну запланированы на начало июня текущего года.
Конструкция мыши Pulsefire FPS предусматривает хват как ладонью, так и «когтем» правой руки, противоскользящие боковые накладки позволяют надежно фиксировать мышь, а оптимально распределенный вес (95 грамм без кабеля), гибкий кабель в тканевой оплетке и увеличенные накладки скольжения снизу — повышают скорость ее перемещения по поверхности.
За точность позиционирования HyperX Pulsefire FPS отвечает оптический датчик PixArt 3310, а за минимальное время срабатывания и четкость тактильного отклика при кликах — переключатели Omron с ресурсом 20 миллионов нажатий. Манипулятор также снабжен кнопкой быстрого переключения уровня разрешения оптического датчика, позволяющей выбрать оптимальный режим (400, 800, 1600 и 3200 dpi) непосредственно в процессе игры.
«После длительных тестирований с участием профессиональных киберспортсменов, наша команда создала Pulsefire FPS именно с теми характеристиками, которые необходимы игрокам, и по весьма привлекательной цене — заявил, представляя новинку, менеджер бизнеса устройств ввода HyperX Маркус Германн. — Геймерам нужны надежность и производительность всех аксессуаров, и теперь, с игровой мышью Pulsefire FPS, мы можем предложить им полный комплект игровой периферии, которая обеспечит реальное преимущество в игре».
Отметим, что игровая мышь HyperX Pulsefire FPS Gaming Mouse обеспечена двухлетней гарантией и специальной поддержкой технической службы HyperX. Пока новинка доступна лишь покупателям магазинов-партнеров HyperX в США по рекомендованной стоимости $50, однако начало продаж в Украине уже запланировано на начало июня 2017 года.
Технические характеристики HyperX Pulsefire FPS Gaming Mouse:
|Эргономика
|Под правую руку
|Оптический датчик
|PixArt PMW3310
|Разрешение
|400, 800, 1600 и 3200 dpi
|Максимальная скорость
|3,3 м/с
|Максимальное ускорение
|30 g
|Количество кнопок
|6
|Переключатели правой и левой кнопок
|Omron
|Ресурс правой и левой кнопок
|20 миллионов нажатий
|Подсветка
|Красная
|Интерфейс
|USB 2.0
|Частота опроса
|1000 Гц
|Формат данных
|16 бит на ось
|Динамический/статический коэффициент трения
|0,21 / 0,16
|Длина и тип кабеля
|1,8 м, в оплетке
|Масса (без/с кабелем)
|95 г / 120 г
|Габариты
|127,54 х 41,91 х 71,07 мм
Источник: HyperX