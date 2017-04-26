Геймерская мышь HyperX Pulsefire FPS начнет продаваться в Украине в начале июня по цене $50

Компания HyperX объявила о старте продаж игровой мыши HyperX Pulsefire FPS Gaming Mouse в США, где ориентировочная стоимость созданной специально для профессиональных геймеров жанра FPS модели составит порядка $50. Разработчик также отметил, что ждать появления этой новинки в Украине осталось совсем немного — официальные поставки аксессуара в нашу страну запланированы на начало июня текущего года.

Конструкция мыши Pulsefire FPS предусматривает хват как ладонью, так и «когтем» правой руки, противоскользящие боковые накладки позволяют надежно фиксировать мышь, а оптимально распределенный вес (95 грамм без кабеля), гибкий кабель в тканевой оплетке и увеличенные накладки скольжения снизу — повышают скорость ее перемещения по поверхности.

За точность позиционирования HyperX Pulsefire FPS отвечает оптический датчик PixArt 3310, а за минимальное время срабатывания и четкость тактильного отклика при кликах — переключатели Omron с ресурсом 20 миллионов нажатий. Манипулятор также снабжен кнопкой быстрого переключения уровня разрешения оптического датчика, позволяющей выбрать оптимальный режим (400, 800, 1600 и 3200 dpi) непосредственно в процессе игры.

«После длительных тестирований с участием профессиональных киберспортсменов, наша команда создала Pulsefire FPS именно с теми характеристиками, которые необходимы игрокам, и по весьма привлекательной цене — заявил, представляя новинку, менеджер бизнеса устройств ввода HyperX Маркус Германн. — Геймерам нужны надежность и производительность всех аксессуаров, и теперь, с игровой мышью Pulsefire FPS, мы можем предложить им полный комплект игровой периферии, которая обеспечит реальное преимущество в игре».

Отметим, что игровая мышь HyperX Pulsefire FPS Gaming Mouse обеспечена двухлетней гарантией и специальной поддержкой технической службы HyperX. Пока новинка доступна лишь покупателям магазинов-партнеров HyperX в США по рекомендованной стоимости $50, однако начало продаж в Украине уже запланировано на начало июня 2017 года.

Технические характеристики HyperX Pulsefire FPS Gaming Mouse:

Эргономика Под правую руку Оптический датчик PixArt PMW3310 Разрешение 400, 800, 1600 и 3200 dpi Максимальная скорость 3,3 м/с Максимальное ускорение 30 g Количество кнопок 6 Переключатели правой и левой кнопок Omron Ресурс правой и левой кнопок 20 миллионов нажатий Подсветка Красная Интерфейс USB 2.0 Частота опроса 1000 Гц Формат данных 16 бит на ось Динамический/статический коэффициент трения 0,21 / 0,16 Длина и тип кабеля 1,8 м, в оплетке Масса (без/с кабелем) 95 г / 120 г Габариты 127,54 х 41,91 х 71,07 мм

Источник: HyperX