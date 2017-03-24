ГФС: Электронным кабинетом налогоплательщика воспользовались 6,4 млн украинцев из 70 стран мира, наиболее активны пользователи из Украины, США, Мексики, Нидерландов, Туркменистана и Азербайджана

Пресс-служба Государственной фискальной службы Украины сообщила, что по состоянию на 22 марта 2017 количество пользователей открытой части Электронного кабинета налогоплательщика составило 6,4 млн человек. Из них идентифицированы в личном кабинете 333,3 тыс. субъектов хозяйствования и 116,5 тыс. граждан.

Весьма интересна динамика роста количества пользователей — если год назад (1 марта 2016 года) электронным кабинетом ГФС воспользовались всего 120 тыс. человек, то уже по состоянию на 1 сентября 2016 года их количество выросло до 3,6 млн человек. При этом электронный кабинет популярен не только в Украине, им пользуются налогоплательщики из 70 стран мира, больше всего их (помимо Украины) в США, Мексике, Нидерландах, Туркменистане и Азербайджане. Если говорить о нашей стране, то активнее всего возможности ЭКП используют жители Киева, Харькова, Днепра, Львова и Одессы.

Всего с начала текущего года с помощью этого сервиса было направлено более 130 тыс. запросов для получения сведений о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов. При необходимости граждане могут получить поквартальные сведения об указанных суммах за последние три года. Средняя продолжительность обработки такого запроса составляет до 1 часа, таким образом налогоплательщики могут оперативно и без физического посещения налоговой получить необходимую им информацию для заполнения декларации.

Напомним, что Электронный кабинет плательщика предоставляет спектр услуг как для субъектов хозяйствования, так и граждан. В частности, налогоплательщики имеют возможность в онлайн-режиме получить информацию из более 10 реестров, в частности, Реестра плательщиков налога на добавленную стоимость, Реестра плательщиков единого налога, Реестра лиц, осуществляющих операции с товарами и тому подобное. Наиболее востребованными услугами являются сервисы систем электронного администрирования налога на добавленную стоимость и реализации горючего, переписка с органами ГФС в электронном виде, информация о состоянии расчетов с бюджетом и тому подобное.

На данный момент специалисты ГФС работают над внедрением новых сервисов электронного кабинета, с помощью которых можно будет внести изменения в Государственный реестр физических лиц — плательщиков налогов и записаться на прием к должностным лицам ГФС. Вход в Электронный кабинет плательщика налогов осуществляется по адресу cabinet.sfs.gov.ua, а также через официальный веб-портал ГФС.

Источник: Государственная фискальная служба Украины (1, 2)