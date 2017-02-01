ГФС оштрафовала оператора облачных сервисов De Novo на 6 млн грн

Государственная фискальная служба (ГФС) выдвинула оператору облачных сервисов De Novo претензию на сумму 6 млн грн. Генеральный директор компании Максим Агеев, описывая суть конфликта на своей страничке в Facebook, назвал это случай уникальным прецедентом, дающим службе гражданина Насирова право заблокировать работу любого провайдера IT-сервисов, работающего по модели SaaS.

Как пишет глава De Novo, компания является оператором облачных сервисов в Украине, а одним из краеугольных камней этого бизнеса является сдача потребителям лицензий на программное обеспечение в аренду по модели SaaS (Software as a Service). Это особенности сферы облачных технологий, которые в упор не хотят замечать налоговики.

«В нашем случае налоговики отказались признавать частями одного целого наш контракт с производителем ПО компанией Microsoft и множество контрактов с нашими заказчиками на передачу того же ПО в аренду. Проверяющие уверены, что мы с явно злым умыслом покупаем огромное количество лицензий (счет идет на тысячи) для собственных нужд, но зачем-то не ставим их себе на баланс. Вместо этого мы оформляем ежемесячные платежи производителю за аренду лицензий и тем самым наносим непоправимый ущерб Отчизне», — говорится в сообщении Агеева.

Генеральный директор De Novo отметил, что в случае, если компания выполнит требования налоговиков, то не сможет продолжать работу в качестве оператора облачных сервисов.

«Потому что во всем мире облачники не покупают ПО. Они его арендуют. Более того, согласно лицензионным правилам любого производителя ПО мы не имеем права сдавать в аренду третьей стороне купленные и поставленные на баланс лицензии», — добавляет руководитель компании.

По словам Агеева, за последние четыре года De Novo пережила три комплексные налоговые проверки, не считая множества обычных, а также выиграла два суда. Очередное разбирательство для компании — «не только вопрос выживания, но и предотвращение всей индустрии от распространения этой пакости».

По словам Галины Пилипенко, старшего юриста практики налогового права АО «Юскутум», подобные случаи неправомерных действий со стороны органов ГФС в последнее время случаются все чаще, и при грамотном подходе к бизнесу компания имеет хорошие шансы доказать свою правоту.

Источник: ain и Максим Агеев в Facebook