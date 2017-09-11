ГФС: С начала 2017 года закрылось 450 тыс. ФЛП из которых 370 тыс. «спящих», а всего на данный момент в Украине 1,65 млн физлиц-предпринимателей на упрощенной и общей системе

Как вы помните, в декабре прошлого года были приняты изменения в закон №2464 «О сборе и учете социального взноса за обязательное государственное социальное страхование», которые предусматривали уплату физлицом-предпринимателем (ФЛП) единого социального взноса (ЕСВ) даже в том случае, если он не получал прибыли в отчетном периоде. Вдобавок с января текущего года была повышена минимальная заработная плата до 3200 гривен, что значительно увеличило размер ЕСВ, который составляет 22% от минимальной зарплаты (с 957 грн в 4 квартале 2016 года до 2112 грн в 1 квартале 2017 года).

Оба события привели к лавинообразному закрытию так называемых «спящих» ФЛП, которые не осуществляли предпринимательской деятельности и, соответственно, не платили налоги. Конкретные цифры озвучил директор Департамента налогов и сборов с физических лиц ДФС Павел Дроняк, во время заседания Совета по вопросам стимулирования инвестиций и предпринимательской деятельности при ДФС, комментируя вопрос о якобы закрытии значительного количества предпринимателей из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 гривен.

По его данным с начала текущего года из 454 тыс. физических лиц — предпринимателей, которые подали заявление о приостановлении своей деятельности, 368,4 тыс. в течение последних лет не осуществляли предпринимательской деятельности. При этом с начала 2017 закрылось только 85,8 тыс. предпринимателей, которые действительно проводили деятельность и платили налоги. И в то же время в Украине появилось 196 тыс. новых предпринимателей.

«По всем налогам, которые платят физические лица предприниматели — единый налог, НДС, НДФЛ, ЕСВ — наблюдается значительный прирост поступлений. Прекратили деятельность те предприниматели, которые были «спящими», то есть подавали пустую декларацию раз в год. Эти плательщики просто решили для себя, что работать в дальнейшем не планируют, а потому не хотят платить ежемесячно по 704 грн», — подчеркнул Павел Дроняк.

В целом, по словам чиновника, на данный момент в Украине на упрощенной и общей системе налогообложения находится 1 млн. 650 тыс. физических лиц — предпринимателей, осуществляющих деятельность.

Напомним, что недавно украинский программист создал налоговый калькулятор для iOS «Податковий калькулятор 2017. Податки. Україна», позволяющий рассчитать налоги для ФЛП по новым правилам.

Источник: ГФС