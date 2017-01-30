Гибридные умные часы Kronaby могут работать автономно до двух лет

Памятуя о главном недостатке современных умных часов – низкой автономности, часовщики шведской компании Kronaby выпустили линейку гибридных умных часов, способных работать автономно до двух лет. Всего представлено четыре новые модели: Apex, Sekel, Nord и Carat. Все они выполнены в духе традиционных часов и оснащены аналоговыми циферблатами круглой формы, дизайн которых разнится от модели. Собственно, лучше всего разницу между новинками видно на изображении выше.

Умная составляющая часов Kronaby представлена набором функциональных возможностей, обеспечиваемых за счет подключения устройства к смартфону посредством беспроводного интерфейса Bluetooth LE. Набор этих самых возможностей вполне стандартный для представителей этой категории: подсчет шагов, пройденного расстояния, сожженных калорий, отслеживание качества сна и уведомления о различных событиях на смартфоне посредством вибрации.

Кроме того, физические кнопки на правой грани могут быть запрограммированы на выполнение различных функций действий на смартфоне. Они могут использоваться для управления музыкой, камерой или добавления геотегов.

Умные гибридные часы Kronaby уже доступны для предзаказа, цены на них варьируются от €345 до €595. Продажи стартуют 31 марта.

Источник: gsmarena