Gigabyte анонсировала безвентиляторную barebone-систему Brix, выполненную в корпусе-радиаторе

Компания Gigabyte подготовила к выпуску компактную компьютерную систему-barebone под названием Brix GB-EKi3A-7100. Особенностью устройства является его корпус, одновременно выполняющий радиатора. Таким образом, компьютер не требует использования вентиляторов и может работать бесшумно.

В компьютере Gigabyte Brix GB-EKi3A-7100 используется мобильный процессор Intel Core i3-7100U семейства Kaby Lake. Пользователь имеет возможность установить до 32 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель формата M.2. Новинка несёт на борту проводной сетевой порт Ethernet, модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, видеовыход HDMI, порты USB-C и RS-232. Таким образом, устройство может использоваться как в качестве домашнего кинотеатра, так и в приложениях корпоративного и промышленного характера.

Информация о сроках начала продаж и цене компьютера Gigabyte Brix GB-EKi3A-7100 пока не сообщается.

Источник: The Verge