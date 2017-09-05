Gigabyte выпустила самую компактную версию видеокарты GeForce GTX 1080 для мини-ПК, ее длина составляет всего 169 мм

Компания Gigabyte неутомимо продолжает свою миссию по уменьшению высокопроизводительных видеокарт для настольного сегмента. Укоротив в прошлом году GeForce GTX 1070 до размеров, подходящих для использования в компактных ПК на базе плат типоразмера mini-ITX, производитель сделал тоже самое с актуальной моделью GeForce GTX 1080. Новинка называется GeForce GTX 1080 Mini ITX 8G и отличается укороченной печатной платой – всего 169 мм. Для сравнения, референсный вариант имеет плату длиной 267 мм.

Само собой, из-за меньших размеров производителю пришлось использовать иной охладитель, отличный от референсного. В данном случае используется система охлаждения с небольшим алюминиевым радиатором, тремя медными тепловыми трубками и 90-миллиметровым вентилятором, который полностью останавливается при низкой температуре GPU. Gigabyte утверждает, что особая форма лопастей и крыльчатки обеспечивает более мощный воздушный поток – на 23% по сравнению с обычными решениями, а композитная структура тепловых трубок лучше отводит тепло – на 29% эффективнее обычных решений.

Но несмотря на все упомянутые преимуществ фирменной системы охлаждения Gigabyte не стала особо разгонять новинку. В режиме Gaming частоты GPU составляют референсные 1607/1733 МГц, а в режиме ОС Mode благодаря фирменно ПО Gigabyte поднимаются 1632/1771 МГц. Память объемом 8 ГБ работает на стандартной частоте 10 000 МГц.

Подсистема питания изделия выполнена по схеме «5+2 фазы». Для работы карта требует подключения одного восьмиконтактного разъема дополнительного питания. Набор портов включает DVI, HDMI и DisplayPort (х3).

Отметим, что Gigabyte GeForce GTX 1080 Mini ITX 8G – уже не первая компактная вариация высокопроизводительной настольной видеокарты. Не так давно Zotac выпустила уменьшенную версию GeForce GTX 1080 Ti с приставкой Mini и длиной в 218 мм, но решение Gigabyte почти на 5 см короче. Теперь осталось немного подождать пока Gigabyte выпустит еще и компактный вариант более производительной GeForce GTX 1080 Ti, чтобы посмотреть, удастся ли ей «переплюнуть» Zotac.

К сожалению, о цене видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1080 Mini ITX 8G данных пока нет.

Источник: Gigabyte