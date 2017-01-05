«Гигафабрика» Tesla и Panasonic в Неваде начала выпускать аккумуляторы

Компания Tesla Motors сообщила о начале серийного выпуска литий-ионных аккумуляторных ячеек на гигантском заводе Gigafactory в Неваде, который компания Илона Маска строит совместно со своим старым партнером Panasonic.

В данном случает речь идет о цилиндрических ячейках 2170, которые будут использоваться в широком модельному ряду продуктов Tesla. Поначалу «гигафабрика» будет выпускать ячейки для бытовых и промышленных аккумуляторов Powerwall 2 и Powerpack 2. Первые аккумуляторы для электромобилей Model 3 должны выйти во втором квартале этого года.

По словам Tesla Motors, уже в следующем году завод выпустит литий-ионных аккумуляторных ячеек суммарной емкостью 35 ГВт∙ч (это выше показателя мирового объема производства литий-ионных батарей за 2013 год), чего будет достаточно для изготовления аккумуляторных блоков для 500 тыс. электромобилей Model 3. После выхода на полную мощность, который запланирован на 2020 год, предприятие будет ежегодно выпускать батарей на 150 ГВт∙ч. Этого объема будет достаточно для выпуска более 1,5 млн электромобилей.

Напомним, торжественное открытие завода состоялось еще в июле прошлого года. Однако до завершения его строительства еще далеко. Оно разделено на несколько этапов. Операционная площадь, суммарно занимаемая всеми готовыми секциями предприятия, уже превышает 455 тыс. м2. И это при том, что степень готовности предприятия находится на уровне 30%.

В Tesla заявляют, что в конечном итоге Gigafactory обеспечит работой 6500 специалистов в разных областях, еще от 20 до 30 тыс. рабочих мест будут созданы в «близлежащих регионах».

Источник: The Verge и Reuters