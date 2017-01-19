«Гигафабрика» Tesla также будет выпускать электромоторы и другие компоненты для электромобилей Model 3

Около двух недель назад «гигафабрика» Tesla и Panasonic в Неваде начала выпускать аккумуляторы, но в будущем это гигантское предприятие будет производить и другую продукцию. В настоящее время действующий губернатор штата Невада республиканец Брайан Сэндовал, как сообщает Fortune и Reno Gazette-Journal, заявил, что помимо батарей Tesla планирует выпускать на фабрике некоторые компоненты для электромобилей Model 3. В частности, говорится об электрических моторах и компонентах трансмиссии.

Сообщается, что расширение производства дополнительно трудоустроит около 1000 работников на полный рабочий день, еще около 2000 строительных рабочих будут привлечены к постройке объекта, которая, как известно еще далека до завершения. После окончания строительных работ «гигафабрика» по площади будет соответствовать 107 футбольным полям, а операционная площадь, суммарно занимаемая всеми готовыми секциями предприятия, составит примерно 930 тыс. м2. Сейчас степень готовности предприятия находится на уровне 30%, что соответствует 455 тыс. м2 операционной площади.

Напомним, ранее сообщалось, что Gigafactory обеспечит работой 6500 специалистов в разных областях, вдобавок к еще 20-30 тыс. рабочих мест, которые будут созданы в «близлежащих регионах».

Произведенные на фабрике батареи и прочие компоненты будут отгружаться на завод Tesla в Фримонте, где будут собирать автомобили Model 3. Производитель планирует довести объемы выпуска до 500 тыс. штук до 2018 года, но чтобы достичь этой цели нужно будет хорошо постараться. В прошлом году компания отгрузила на рынок чуть больше 76 тыс. автомобилей (если быть точным – 76230 штук), немного не дотянув до запланированного объема в 80 тыс. автомобилей. Безусловно, купленный в конце прошлого года компанией Tesla производителя промышленных роботов Grohmann Engineering окажет немалую помощь в выходе на упомянутые объемы выпуска автомобилей.

Остается добавить, что питание «гигафабрики» Tesla обеспечит установленная на ее крыше 70-мегаваттная солнечная электростанция, которая будет крупнейшей станцией такого типа

Источник: The Verge