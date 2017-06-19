Глава Atari подтвердил, что компания работает над новой игровой консолью

Главный исполнительный директор компании Atari Фред Чеснейс (Fred Chesnais) заявил с эксклюзивном интервью ресурсу GamesBeat, что его компания работает над новой игровой консолью.

На прошлой неделе Atari начала намекать на новый продукт под названием Ataribox. В ролике, опубликованном на стороннем сайте, продемонстрировано изображение фрагмента некоего аппаратного решения. Никаких подробных сведений из этого ролика выудить не удалось. Многие пользователи подумали, что это видео является поддельным.

Но во время проведения выставки Electronic Entertainment Expo (E3) Фред Чеснейс развеял сомнения и сообщил, что слухи являются правдивыми.

«Мы возвращаемся в бизнес аппаратных продуктов», — заявил он.

При этом он отказался поделиться какими-либо подробностями о новом продукте. Фред Чеснейс Сообщил лишь, что консоль основана на технологии ПК, а компания всё ещё работает над её дизайном и представит устройство позже. Он не уточнил даже примерных сроков наступления этого «позже».

Источник: venturebeat