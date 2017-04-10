Глава Госкосмоса Украины: «Космос — это большой бизнес. И мы можем смело его делать без помощи РФ» [видео]

На выходных в эфире «5 канала» вышло интервью и.о. председателя Государственного космического агентства Юрия Радченко, который рассказал немало интересного о текущем состоянии космической отрасли Украины и перспективах ее развития. В частности, он отметил, что у нашей страны есть все возможности воплощать новые космические проекты, не используя российские комплектующие.

«Безусловно космос стал огромным бизнесом — $270 млрд в год. И он растет примерно на 10% в год. Никакой другой отрасли в мире не существует, где были бы такие высокие темпы роста и, конечно, высокие прибыли», — отметил Радченко.

Нынешний глава Государственного космического агентства Украины рассказал, что по понятным причинам наша страна потеряла не только российских поставщиков готовой продукции и комплектующих материалов, но и российский рынок готовой продукции. В этих условиях украинской космической отрасли пришлось одновременно заниматься и импортозамещением и поиском новых внешних рынков для продукции.

При этом по словам Юрия Радченко первый вопрос уже практически решен украинскими инженерами и конструкторами. У нас уже сейчас есть все возможности, чтобы исключить российское участие из космических проектов, которые Украина планирует реализовывать. Полностью интервью и.о. председателя Государственного космического агентства можно посмотреть в записи на youtube-канале «5 канала»:

Напомним, что этой весной ракета-носитель Vega с украинским двигателем успешно вывела на орбиту спутник Sentinel-2B европейской программы глобального мониторинга окружающей среды и безопасности Copernicus.

А чуть позже стало известно, что канадская компания Maritime Launch Services (MLS) намерена построить стартовый ракетно-космический комплекс в канадском регионе Новая Шотландия, который планируют использовать для запусков украинской ракеты «Циклон 4М». У компании есть договоренности с КБ «Южное» и «Южмашем» об использовании украинской ракеты-носителя «Циклон 4М», первый запуск может состояться уже в 2020 году.

Отметим, что ранее Государственное космическое агентство Украины планировало использовать для этих целей пусковой центр Алкантара в Бразилии. Для этого между странами в 2003 году был подписан договор о долгосрочном сотрудничестве, но летом 2015 года Бразилия в одностороннем порядке денонсировала договор.

Степень готовности РН «Циклон-4» на момент разрыва сотрудничества составляла порядка 90%, при этом, первый пуск должен был состояться еще в 2014 году. Согласно озвученным в декабре 2016 года оценкам ГКАУ, фактические затраты украинской стороны на реализацию проекта РКК «Циклон-4» составили $592 млн.

Источник: 5 канал