Глава Huawei не верит в перспективность умных часов

Глава компании Huawei Technology Эрик Ксу Жиджун (Eric Xu Zhijun) сделал достаточно неожиданное заявление, сообщив, что не видит привлекательности умных часов в мире, где основные потребности покрывают смартфоны.

Во время проведения Global Analyst Summit 2017 он заявил, что его ставит в тупик необходимость использования умных часов, когда есть смартфоны. Ксу также сообщил, что сам он не планирует пользоваться такими носимыми электронными устройствами.

«Потому, когда команда по разработке умных часов в Huawei с великим энтузиазмом представляет мне свои идеи, я постоянно напоминаю им о необходимости рассматривать вопрос о том, есть ли на рынке ощутимая потребность [в таких продуктах]», — сообщил Ксу, отвечая на один из поставленных вопросов.

Отметим, в модельном ряду компании Huawei имеется две модели умных часов. Первая модель Huawei Watch была анонсирована весной 2015 года. Презентация версии Huawei Watch 2 с поддержкой мобильной связи состоялась всего полтора месяца назад. Компания никогда не публиковала официальных данных об объёмах продаж таких устройств. Доминируют на рынке умных часов компании Apple и Samsung.

По данным отчёта IDC, глобальные поставки умных часов составили в 2016 году около 49,2 млн устройств, что лишь немного превосходит объёмы реализации сходных носимых устройств, таких как фитнес-трекеры (48,7 млн единиц). Аналитик из Forrester Research Томас Хассон (Thomas Husson) заявил, что рынок умных часов растёт не так стремительно, как ожидалось. Кроме того, многие покупатели умных часов со временем прекращают пользоваться ими.

Источник: scmp