Глава Huawei подтвердил, что новая оболочка EMUI 6.0 основана на ОС Android 8.0 и будет работать более плавно, нежели конкурирующая Xiaomi MIUI

Исполнительный директор Huawei Юй Чэндун, выступая на China Internet Conference в Пекине, подтвердил, что новая версия фирменной графической оболочки Emotion UI (EMUI) 6.0 будет основана на базе ОС Android 8.0. Встретить ее можно будет не только в смартфонах Huawei, но и также в моделях бренда Honor.

Это было вполне ожидаемо, учитывая, что нынешняя версия EMUI 5/5.1 построена на базе Android 7.0 Nougat. Сообщается, что новая оболочка будет еще быстрее и надежнее актуальной версии, хотя жалоб на стабильность и скорость работы в EMUI 5/5.1 со стороны пользователей устройств Huawei и Honor особо не поступало.

Так или иначе, глава Huawei подтвердил, что компания уже приступила к разработке новой версии оболочки. В то же время китайские источники не располагают информацией, какие из актуальных моделей смартфонов компании получат обновление. Можно с уверенностью предположить, что нынешние флагманские модели, такие как Huawei P10/P10 Plus, Huawei Mate 9 и Honor 9 наверняка получат обновление до ОС Android 8.0. Впрочем, учитывая, что релиз полноценной версии Android 8.0 намечен на осень, не стоит ждать EMUI 6.0 раньше конца этого года, а вероятнее даже начала следующего года.

В рамках своего спича глава китайского производителя заявил, что EMUI 6.0 будет работать более плавно по сравнению с конкурирующей оболочкой MIUI у смартфонов Xiaomi. Нынешняя EMUI 5 предлагает ощутимо больше различных функций и возможностей по сравнению со стоковой версией Android Nougat, так что вполне разумно полагать, что и EMUI 6 в этом плане отставать не будет и помимо стандартных нововведений Android 8.0 будет еще нечто особенное от Huawei.

Источник: Gizmochina