Глава минфина США не считает, что роботы несут угрозу человеческой экономике

Давным-давно, в далекие 50-е, людям казалось, что развитие технологий — это чистое благо, не имеющее под собой «подводных камней». Однако сегодня экономисты, эксперты в области робототехники и футурологи настроены в разы менее оптимистично. Они полагают, что беспрестанное усовершенствование ИИ в конечном счете коренным образом изменит человеческую экономику — и не факт, что в лучшую сторону. Аналитики беспокоятся, что в будущем роботы попросту «отожмут» у людей большую часть рабочих мест, оставив безмерное количество человек без работы, и тем самым нанесут экономикам развитых стран непоправимый ущерб.

Именно поэтому Билл Гейтс, к примеру, недавно предложил облагать роботов налогами, с которых будут выплачиваться компенсации тем безработным, чьи рабочие места «оккупировали» более производительные машины.

Тем не менее, Стив Мнучин, глава казначейства США (другими словами, министр финансов), похоже, придерживается совершенно противоположного мнения. Он не считает, что роботы каким-либо образом угрожают рабочим местам. Об этом чиновник заявил в своем недавнем интервью.

По его мнению, говорить о роботизации, как об угрозе для экономики страны, можно будет не ранее чем через 50-100 лет, а пока что данная проблема «даже не стоит на повестке дня».

Мнучин полагает, что до полноценного, самостоятельного искусственного интеллекта нынешним технологиям еще очень и очень далеко. В качестве примера он приводит самоуправляемые автомобили, которые являются, по сути, «просто компьютерами», в то время как настоящий ИИ, способный заменить человека, по его мнению, должен представлять собой нечто наподобие знаменитого дроида R2-D2 из «Звездных войн».

«Самоуправляемые машины очень далеки от настоящих роботов», — отмечает Мнучин.

При этом министр добавляет, что он — оптимист, полагающий, что технологии в принципе не могут заменить людей. С его точки зрения, в будущем роботы будут лишь дополнять человеческую силу, увеличивая ее производительность, и не более того.

Стоит отметить, что слова Мнучина полностью противоречат опубликованному в декабре прошлого года докладу администрации Обамы. В нем, в частности, утверждалось, что автоматизация, напротив, лишит экономику страны 47% рабочих мест в течение ближайших 10-20 лет. При этом такого же мнения придерживаются и эксперты в области технологий, которые очень резко раскритиковали слова главы казначейства

Так, футуролог Эми Веб заявила, что слова Мнучича — «это самые глупые мысли», которые ей когда-либо доводилось слышать от администрации Трампа. Аналогично, Брайан Мюллер, инди-разработчик, назвал речь чиновника «опасно некомпетентной», а бывший официальный представитель департамента коммерции администрации Клинтона Ларри Ирвинг добавил, что ситуация, когда высокопоставленное лицо придерживается столь ретроградного мнения, еще и «откровенно пугает».

Источник: Engadget