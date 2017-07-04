Глава НКРСИ: Начальная цена лицензий на 4G в Украине составит 6,3 млрд грн

Стартовая цена лицензий на запуск в Украине сотовых сетей четвертого поколения (4G) оценивается в 6,3 млрд грн. Об этом сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александр Животовский, передает «Інтерфакс-Україна».

«Непосредственно бюджет от продажи лицензий должен получить значительные суммы. Начальная стоимость лицензий, которую мы предлагаем утвердить правительству, будет составлять в целом 6,3 млрд грн», – сказал он на заседании правительства во вторник.

Глава НКРС уточнил, что стоимость лицензий на запуск связи по стандарту 4G в диапазоне 2600 МГц составит 2,3 млрд грн, а в диапазоне 1800 МГц – 4 млрд грн.

«Продажа лицензий должна осуществляться по обоснованной цене. И единственный способ обосновать цену – провести продажу через открытый тендер. Такая продажа должна стимулировать дальнейшие инвестиции в Украину, а операторы, которые будут покупать лицензии на 4G, должны в дальнейшем вкладывать в развитие инфраструктуры», – заключил глава НКРСИ.

Напомним, что 11 апреля 2017 года НКРСИ одобрила изменения в Порядок проведения конкурсов или тендеров на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины. В ходе обсуждения проекта документа операторы телекоммуникаций показали свою готовность вернуть имеющийся у них радиочастотный ресурс государству для проведения тендера на 4G-лицензии в случае, если в нормативно-правовой базе будет предусмотрена гарантированная возможность их участия с правом первого выкупа части спектра для обеспечения предоставления услуг своим абонентам.

Источник: Інтерфакс-Україна