Глава НКРСИ обозначил предполагаемые сроки отмены роуминга с ЕС

В самом начале июня НКРСИ заявила о планах по удешевлению украинского роуминга на территории Евросоюза и подготовке необходимых для этого мер, а спустя еще какое-то время заговорили о полной отмене роуминга для украинцев. И вот сейчас стало известно, когда это может случится.

В общем, Украина может отменить плату за роуминг со странами Евросоюза в 2019-2020 гг. Именно такие сроки назвал глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Александр Животовский на недавнем брифинге.

«Сейчас работает экспертная группа (…) По итогам ее работы осенью будут нарабатываться предложения. В 2019-2020 гг. выйдем на межгосударственное соглашение между Украиной, странами Восточного Партнерства и Евросоюзом», – сказал глава НКРСИ.

Он подчеркнул, что считает эти сроки оптимальными, параллельно отметив, что Европа шла к отмене роуминга 14 лет.

«Думаю, что три года – достаточно реальный срок, чтобы тоже это внедрить в Украине», – заключил Животовский.

Источник: interfax