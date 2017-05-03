Глава OnePlus дразнит общественность грядущим выпуском смартфона OnePlus 5

Китайская компания OnePlus начала рекламировать свой грядущий флагманский смартфон, разместив на своей официальной страничке в социальном сети Weibo соответствующее изображение.

Позже исполнительный директор OnePlus Пит Лау сделал репост записи себе на страницу, добавив, что вся команда работает без отдыха, чтобы удивить общественность неким сюрпризом. Это только первое рекламное изображение, так что никаких особых подробностей оно не несет, но служит одновременно подтверждением и свидетельством приближающегося анонса устройства. С учетом, что OnePlus 3 вышел в июне, а OnePlus 2 – в июле, можно смело предположить, что от новой модели нас отделяют 1-2 месяца.

Ранее мы уже неоднократно отмечали, что компания пропустит цифру 4 в назовет новую модель OnePlus 5 из-за суеверий, а точнее, из-за «тетрафобии» (болезненная боязнь цифры 4, распространенная в Восточной Азии – по аналогии с боязнью числа 13 в странах западного мира).

И хотя Пит Лау не проронил ни слова о спецификациях, к настоящему времени об устройстве уже скопилась приличное «досье» слухов и утечек. По предварительным данным, при толщине корпуса в 7 мм смартфон OnePlus 5 получит загнутый на обе стороны экран разрешением QHD (впервые в серии), SoC Snapdragon 835, 6/8 ГБ ОЗУ, до 256 ГБ флэш-памяти и батарею емкостью 3000 мА*ч.

Напомним, не так давно в сети появилось изображение задней панели OnePlus 5, указывающее на сдвоенную основную камеру и корпус матово черного цвета.

Источник: gsmarena