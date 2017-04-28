Глава подразделения Google Pixel Дэвид Фостер оставил должность спустя шесть месяцев работы и вернулся в Amazon

Как сообщает Bloomberg, компания Google потеряла одного из руководителей. Поискового гиганта покинул Дэвид Фостер, занимавший должность вице-президента по разработке аппаратного обеспечения.

Это тот самый Дэвид Фостер, которого Google полгода назад переманила у Amazon и который причастен к созданию новых смартфонов Pixel и умной колонки Google Home. Что интересно, по некоторым данным, Фостер решил вернутся в Amazon, где ранее руководил разработкой планшетов Kindle, ридеров Paperwhite и Voyage, умных колонок Echo и ТВ-приставки Fire TV.

Причину ухода Фостер не озвучил, но в его резюме на LinkedIn запись о работе в Google выглядит немного странно. Ранее Фостер работал в Apple, Amazon и IBM. Причем каждой из этих компаний он отдал около шести лет жизни. То есть, Google – место, где он проработал наименьше времени –всего шесть месяцев. Следующими в списке идут Gibson Guitar и SuperMac Technology – в обеих компаниях Фостер проработал более года.

Источники Bloomberg сообщают, что поисковый гигант пока не торопится искать замену Фостеру. Здесь может возникнуть закономерный вопрос — какими же аппаратными продуктами в этом году нас порадует Google? По последним данным, в этом году большой G представит пару новых смартфонов Pixel, а также, возможно, новую модель умной акустической системы Home. И так как I/O уже близко, нам, возможно, не придется томиться в ожидании слишком долго.

Источник: Bloomberg