Глава подразделения Microsoft Surface заявляет, что мобильного ПК Surface Pro 5 не существует

Вице-президент Microsoft Панос Панай, руководящий разработчиками устройств линейки Surface, вполне ясно дал понять, что компания пока не готова представить мобильный ПК Surface Pro 5. В недавнем интервью CNET руководитель Microsoft заявил, что компания выпустит Surface Pro 5, когда сможет обеспечить достаточно «существенные» для нового продукта изменения.

«Существенные изменения – это не обязательно аппаратные изменения, как привыкли думать многие», – объяснил Панай. – Зачастую первым делом задаются вопрос: «А есть ли там новейший процессор?». Но я говорю совершенно о другом. Я говорю о полученных эмпирическим путем нововведениях, обуславливающих сильные отличия между продуктами одной линейки.

Вице-президент Microsoft также рассказал, что «такого продукта, как Pro 5, не существует», то есть истинный преемник Surface Pro 4 выйдет еще очень нескоро. Первые сведения о потенциальном мобильном ПК Surface Pro 5 появились совсем недавно. Устройству приписывали новейшие процессоры Intel Kaby Lake и ряд других мелких улучшений, но ничего такого, что позволяло бы говорить о нем как о новой модели, а не о простом обновлении. С учетом этих высказываний накануне грядущего мероприятия Microsoft еще очевиднее становится факт простого обновления Surface Pro 4 новейшими процессорами Intel. То есть, о выпуске новой модели речи не идет. Тем более, что ключевые дополнения к линейке Surface компания Microsoft обычно анонсирует в Нью-Йорке.

Источник: CNET