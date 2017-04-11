Глава российского Роскосмоса публично признал отставание в технологиях от американской SpaceX

В эфире телеканала НТВ глава российского Роскосмоса Игорь Комаров заявил, что за полноценными, пригодными для многократного повторного использования первыми ступенями SpaceX будущее космонавтики. Он также отметил, что в Роскосмосе никогда не относились к основателю SpaceX Илону Маску как к фантасту и всегда считали его прагматичным и целеустремленным человеком.

Комаров признал, что технология многократного использования первых ступеней — это «серьезный вызов», в котором Роскосмос отстает.

31 марта 2017 года впервые запустила и посадила ранее летавшую первую ступень ракеты Falcon 9. Этот запуск вошел в историю как один из самых важных событий за всю историю ракетно-космической промышленности.

В разговоре Комаров упомянул планы Роскосмоса по запуску беспилотной и пилотируемой миссий на Луну в 2021 в 2023 году соответственно. По его словам, эти миссии необходимы, потому что во-первых – на Луне есть «различные минералы», а во-вторых – «там можно отрепетировать работу на других планетах».

«Для этого, с точки зрения эффективности расходов и безопасности, конечно же, подходит наиболее близкий к нам спутник Земли — Луна, который позволит обеспечить в короткие сроки и доставку туда необходимых грузов, и возвращение оттуда», – отметил Комаров.

Источник: TJ