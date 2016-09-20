В конце прошлой недели Xiaomi опубликовала рекламное изображение, намекнув на грядущий выпуск нового внешнего аккумулятора. И вот сейчас исполнительный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь подтвердил скорый анонс устройства, а также опубликовал фото, на котором запечатлена новинка.

На данный момент Xiaomi предлагает внешние аккумуляторы емкостью 5000, 10000 и 20000 мА•ч. Новая модель, вопреки изначальным предположениям, не будет выделяться рекордной емкостью и предложит 10000 мА•ч, как существующая модель. Но есть у новинки своя изюминка – возможность быстрой зарядки двух устройств одновременно. Само собой, последние должны поддерживать быструю зарядку.

Как мы уже писали ранее, устройство получит разъемы USB Type-C и Micro USB. Вполне возможно, что одновременная быстрая зарядка двух устройств станет далеко не единственной особенностью грядущей новинки, но это мы узнаем только завтра после мероприятия. Остается добавить, что существующая модель Mi Powerbank Pro на 10000 мА•ч оценена производителем в $23.

Источник: Gizmochina