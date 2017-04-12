«Главная почта страны готова удивлять»: «Укрпочта» провела масштабный ребрендинг, представив новый логотип, слоганы, фирменный стиль и обновленный вебсайт

Сегодня, 12 апреля 2017 года, на официальном мероприятии ПАО «Укрпочта» представила обновленный фирменный стиль, разработанный фирмой «Saatchi&Saatchi». Как отметило руководство украинского почтового оператора, новый логотип и стиль призваны отображать позитивные изменения в компании.

Основными слоганами Укрпочты стали «Головна пошта країни!/Главная почта страны!» и «Здатні дивувати!/Способны удивлять!», а новый логотип напоминает (в зависимости от ориентации в пространстве) одновременно старый почтовый рожок и современную отметку на карте навигации.

«Эти девять месяцев мы работали над содержанием. Чтобы посылки начали доходить быстрее или вообще начали ходить. Сегодня мы начинаем менять не только содержание, но и форму. Этот тот бренд, который мы посчитали компромиссным, чтобы и не отпугнуть бабушек (бабушки наше все!), и привлечь новую аудиторию. Тот логотип и та история, которая будет стоять за ним, даст нам возможность совместить аудитории с разными акцентами» — отметил руководитель «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Кроме фирменного стиля был существенно обновлен официальный сайт компании ukrposhta.ua.

Во время презентации руководство Укрпочты также отметило, что вскоре в перечне услуг оператора появится экспресс-почта и курьерская доставка, что позволит ей конкурировать с существующими на данный момент фирмами по доставке.

Источник: Укрпочта