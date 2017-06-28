Главный сервер аэропорта «Борисполь» не работает, пассажиров информируют в ручном режиме

Главный сервер аэропорта «Борисполь» до сих пор не работает из-за кибератаки. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил первый заместитель гендиректора аэропорта «Борисполь» Евгений Дыхне.

Отмечается, что аэропорт о времени полетов информирует пассажиров в ручном режиме. Центральное табло обновляется в ручном режиме через каждые 15 минут. Остальные службы работают в штатном режиме. Задержек рейсов нет.

Вместе с тем, сообщается, что в аэропорту Харькова из-за кибератаки регистрацию на рейсы проводят также в ручном режиме.

Источник: Цензор.НЕТ