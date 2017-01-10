ГМС Украины: в 2016 году было выдано 1,5 млн биометрических и 750 тыс. обычных загранпаспортов, а также 278 тысяч ID-карт

За прошедший 2016 год Государственная миграционная служба Украины оформила 1,504,076 биометрических паспортов для выезда украинцев за границу, а также 278 тысяч карт удостоверения личности нового образца в виде ID-карт.

В ведомстве отметили, что всего с начала года было оформлено и выдано 2,258,357 паспортов для выезда за границу, таким образом количество «безчиповых» версий загранпаспорта составило всего 754,281 штук, то есть в два раза меньше, чем биометрических.

Интересно, что по данным ГМС Украины на начало декабря 2016 года было оформлено только 1,3 млн биометрических паспортов для выезда за границу. Таким образом только за последний месяц года жители страны успели оформить порядка 200 тыс. загранпаспортов с чипом, что в какой-то степени можно объяснить праздничными каникулами и отпусками, а также надеждой на близость введения безвизового режима со странами ЕС.

Также начальник пресс-службы Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько отметил, что по состоянию на 29 декабря 2016 года гражданам Украины было оформлено более 278 тысяч карт удостоверения личности нового образца (в формате ID-карт). Отметим, что по данным на 25 ноября 2016 года в Украине было оформлено порядка 225 тысяч паспортов гражданина Украины в форме карты (ID). Таким образом прирост за ноябрь составил порядка 30 тысяч, за декабрь — более 50 тысяч.

Напомним, что Государственная миграционная служба Украины начала выдачу карточки удостоверения личности нового образца в начале прошлого года, 11 января 2016 года.

Источник: Украинская Правда